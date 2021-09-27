Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Devrim Lideri'nden Ayetullah Hasanzade Amoli'nin vefatı için başsağlığı mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ayetullah Hasan Hasanzade Amoli'nin vefat haberinden derin üzüntü duydum. Bu din bilgini ve alim, her devirde birkaç örneği bulunan, tanıdıkların gözüne ve gönlüne taht kuran, onların ilim, hikmet ve gönüllerinden yararlanmasını sağlayan ender ve şanlı şahsiyetlerden biriydi.

Bu değerli alimin yazıları inşallah, ilim sevenler için zengin bir lütuf kaynağı olmuştur ve olacaktır.

Yüce Allah'tan merhum Ayetullah Hasanzade Amoli için rahmet ve Amol'un inançlı ve devrimci halkı başta olmak üzere tüm merhumun dostlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum."

Reisi: İran milleti zorbalığa boyun eğmez

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'i kabul etti. Kabulde Büyükelçi Shercliff, Reisi'ye güven mektubu sundu.

Güven mektubu takdim töreninde Reisi, İngiliz Büyükelçi'ye hitaben, "Ülkemiz gerçekten bağımsızdır ve bu bir iddia değildir. İyi derecede Farsça bilginize göre, bu kelimelerin İran'daki gerçek anlamını devlet yetkililerinize aktarınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti tüm ülkelerle işbirliği yapmak istiyor, ancak bu işbirliği karşılıklı saygıya dayalı olmalı ve milletlerin çıkarları dikkate alınmalıdır. İran ile çalışmanın ve işbirliği yapmanın en iyi yolu karşılıklı saygı ilkesine uymaktır. Bağımsızlık ve özgürlük ruhuna sahip olan İran halkı yanlış sözleri ve haksızlığı kabul etmez ve zorbalığa asla boyun eğmez. Avrupa ve Batı, deneyimlerine dayanarak İran'a bağımsız bir devlet olarak bakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Lübnan ziyareti gündemde

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Lübnan’a olası ziyaretiyle ilgili New York’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Lübnan’ın yeni hükümeti kurulmuştur ve İran ile Lübnan yakın ilişkilere sahiptir” dedi.

Said Hatipzade, “Bu ziyaret ilk fırsatta gerçekleşecek. Ancak Tahran’a dönüş yolunda Beyrut’u ziyaret etme planımız yok” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “İnşallah en kısa zamanda bu ziyaret için bir plan yapacağız ve Sayın Emir Abdullahiyan Lübnan hükümetini ve halkını tebrik etmek için mutlaka Beyrut’a gidecek” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, bu ziyaretin kesin tarihine ilişkin olarak “Tahran’a dönmeliyiz. Yapılmamış bazı planlarımız var. İnşallah ilk fırsatta bilgilendireceğiz” diye kaydetti.

İran'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Kabil'de

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, İran'dan insani yardım taşıyan ikinci uçağın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştığını duyurdu.

İran ile Afganistan arasındaki uçuşlar 15 Eylül'de yeniden başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Belarus Büyükelçisini kubul etti

Cumhurbaşkanı Reisi geçtiğimiz hafta Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı sırasında Belarus Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, “İran ve Belarus özel sektör ve ticari şirketlerinin faaliyet alanının sağlanması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesinde etkili olabilir” dedi.

Belarus Büyükelçisi'nin bu ülkenin İran'daki üniversite derecelerinin teyit edilmesi talebine de değinen Reisi, “Belarus üniversitelerinde çok sayıda İranlı öğrencinin bulunmasına göre bu sorun için uygun önlemlerin alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu belirten Belarus'un yeni Taran Büyükelçisi Dmitry Goltsov de güven mektubunu Cumhurbaşkanı Reisi’ye sunarak, “Ana görevim iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmektir ve bu hedefe ulaşmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

İran ve Irak Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

Görüşmede taraflar, Irak Başbakanı'nın son Tahran ziyareti, Emir Abdullahiyan'ın Bağdat ziyareti ve Bağdat Zirvesi'nin sonuçları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ekonomik diplomasinin de ele alındığı görüşmede, iki taraf arasında Irak'a doğal gaz ve elektrik ihracatına ilişkin bazı konuların takip edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Taraflar ayrıca Irak’taki İran parasının trensferi de dahil olmak üzere bazı meselelerin eskisinden daha ciddi bir şekilde takip edilmesi ve bu meselelerin bir an önce çözülmesi gerektiği konusunda anlaştılar.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 792 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119 bin 360'a vaka sayısı ise 5 milyon 533 bin 520'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 320'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 944 bin 87'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.