İslam Devrimi Lideri'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni düzenlendi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün video konferans yoluyla Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen "Erbain Matemi Töreni"ne katıldı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, bu merasimde yaptığı konuşmada düşmanların çeşitli yöntem ve araçlarla kamuoyunu etkilemek için İran milletine yönelik propaganda saldırısına atıfta bulunarak, açıklayıcı hareketin propaganda saldırılarını etkisiz hale getireceğini belirtti.

Ayetullah Hamanei üniversite öğrencilerine hitap ederek, “Milletin kalbinin meyvesi ve ülkenin gerçek umudu olan sevgili öğrenciler, gerçekleri açıklama konusuna dikkat ederek etrafınızdaki her türlü belirsizliği ortadan kaldırmalısınız” dedi.

Erbain Matem Günü, Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilişlerinin 40'ıncı günüdür.

Bugün dünyanın dört bir köşesinden Kerbela'ya akın eden Ehlibeyt aşıkları, Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'nde düzenlenen matem merasimlerinde gözyaşlarına boğuluyor.