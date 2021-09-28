İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 239 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 701 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119 bin 888'e vaka sayısı ise 5 milyon 559 bin 691'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 124'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 988 bin 109'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.