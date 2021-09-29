Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları şaşırtıcı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, “İki ülknin saygı çerçevesinde ve iyi ilişkilere sahip olmasının yanı sıra olağan iletişim yollarının en üst düzeyde olmasına rağmen Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bu tür açıklamaları çok şaşırtıcıdır” dedi.

İran'dan BAE'nin ada iddiasına mektuplu yanıt

BM Genel Kurulu'ndaki İran heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fars Körfezi’nde bulunan üç adaya ilişkin iddialarına mektupla yanıt verdi.

Söz konusu mektupta şu ifadelere yer verildi:

"İran, iki ülke arasında böyle bir anlaşmazlığın varlığını resmen tanımadığını ilkeli ve kararlı duruşuyla yinelemektedir.

Bu üç ada (Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçün Tonb adaları) İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve aksi yöndeki herhangi bir iddia reddedilmektedir.

İran, tüm bunlara rağmen iyi komşuluk ilkesine azami saygıyı göstermek adına Abu Musa Adası konusunda BAE'nin herhangi bir yanlış anlamasını ortadan kaldırmak amacıyla bu ülke ile ikili görüşmeye hazır olduğunu bildirmiştir."

Reisi: Enflasyon hükümetin kırmızı çizgisidir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün hükümetin Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyona dair açıklamalarda bulundu.

Enflasyonu “hükümetin kırmızı çizgisi” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, "İlgili kurumlar enflasyonu artıracak her türlü eylemden kaçınmalıdır" dedi.

Reisi, likidite yönetimi ve enflasyon kontrolü ile orantılı bir para politikasının izlenmesi konusunda İran Merkez Bankası’na talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Enflasyonu kontrol altına almak önemli bir konu ve hükümet için bir önceliktir." diye konuştu.

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 239 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 701 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119 bin 888'e vaka sayısı ise 5 milyon 559 bin 691'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 124'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 988 bin 109'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.