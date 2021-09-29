İyileşen sayısı 5 milyonu geçti

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 272 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 271 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 120 bin 160'a vaka sayısı ise 5 milyon 572 bin 962'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 16'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 9 bin 673'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık ayrıca, bugüne kadar ülkede 53 milyon 809 bin 661 doz aşı yapıldığını duyurdu.