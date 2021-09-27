İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 289 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 470 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119 bin 649'a vaka sayısı ise 5 milyon 547 bin 990'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 209'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 4 milyon 966 bin 98'e ulaştığı belirtildi.