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7 Eki 2021 10:47

Teröristlerin sınırlarımızda bulunmasına izin vermeyeceğiz

Teröristlerin sınırlarımızda bulunmasına izin vermeyeceğiz

Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, "Tekfirci ya da Siyonist teröristlerin sınırlarımızın etrafında yuva yapmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, Mehr'e verdiği demeçte, İran’ın kuzeybatısına yakın bölgelerde yaşanan olaylara değinerek, “Ülkenin kuzeybatısında yaşanan olayların arkasında Siyonist Rejimin ve bazı bölge ütesi güçlerin olduğunu ve bu güçlerin bazı komşu ülkelerimizi bir 'araç' olarak kullanmak istediğini biliyoruz” dedi.

Ülkenin kuzeybatısındaki son tatbikatlara atıfta bulunan General Sanairad, “Yaptığımız tatbikatlarla, ister tekfirci olsun ister siyonist olsun teröristlere kendi sınırlarımız etrafında yuva yapmasına izin vermeyeceğimize dair birer mesaj gönderdik” ifadelerinde bulundu.

General Sanairad, “İran, bölgedeki herhangi bir jeopolitik değişikliğe karşı çıkıyor ve toprak bütünlüğünü korumayı, uluslararası hukuka uymayı, uluslararası haklara ve komşularının haklarına saygı duymayı önemli görüyor” ifadesini kullandı.

News Code 1897715
https://tr.mehrnews.com/news/1897715/

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