İran ve Çin dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, İran nükleer anlaşması, iki ülke arasındaki 25 yıllık işbirliği anlaşmasının uygulanması ile Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, iki ülke ilişkilerinin stratejik olduğunu belirterek, Tahran'ın iki ülke arasındaki 25 yıllık İşbirliği Belgesi'nin tam olarak uygulanmasına yönelik kararlı olduğuna dikkati çekti.

Emir Abdullahiyan, Tahran’ın kesin politikasının Amerika’nın tek yanlı ve illegal yaptırımlarının tam ve etkin şekilde kaldırılması zaruretine dayalı olduğunu ifade ederek, 3 Avrupa ülkesinin eylemsizliğini eleştirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca Tahran'ın ev sahipliğinde 14 Ekim'de düzenlenen İran-AB görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir yönde başladığını, bu yüzden görüşmelerin gelecek 2 hafta içinde aynı düzeyde Brüksel’de devam edeceğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı da görüşmede, Pekin'in tüm tarafların nükleer anlaşma yükümlülüklerine tam olarak dönmesi gerektiğine dair yaklaşımına vurgu yaparak, İran İslam Cumhuriyeti'ne bu husustaki tutumundan dolayı teşekkür etti.

Çinli yetkili, İran ve Avrupalı taraflar arasında diyaloğun başlamsını memnuniyetle karşılayarak, Pekin'in 25 yıllık İşbirliği Belgesi'nin hayata geçirilmesi için hazır olduğunu belirterek, Pekin'in Tahran ile koronanın kontrolü ve Tahran'ın ihtiyaç duyduğu Kovid-19 aşısının tedariki işbirliğini sürdürmesine yönelik bağlılığına vurgu yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında, iki ülkenin liderlerinin iradesinin ikili ilişkilerin her alanda gelişmesi doğrultusunda olduğunu vurguladı.