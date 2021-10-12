İran Dışişleri Bakanı ile İsviçre Ulusal Meclis Başkanı Afganistan'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsviçre Ulusal Meclis Başkanı Andreas Aebi ile bugün Tahran’da görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, İsviçre ile ilişkilerin çeşitli boyutlarda geliştirilmesinin İran için önemli olduğunu söyledi. Emir Abdullahiyan, İran ile İsviçre arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ikili ilişkilerin, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasındaki işbirliğinin önemli kapasitelerine işaretle, iki ülke arasında ortak işbirliği komisyonu toplantısı düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan'daki son durumun da gündeme getirildiği görüşmede Emir Abdullahiyan, “Afganistan'daki gelişmelerin getirdiği mülteci, uyuşturucu ve terörizm gibi sorunların üstesinden gelmek için uluslararası düzeyde ortak çabaların yapılması gerekir.” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, kış sezonu öncesi Afganistan halkına insani yardım yapılması gerektiğine dikkati çekerek, İran’ın bu konuda aktif olarak çalışmakta olduğunu kaydetti.

Yeni İran hükümetinin nükleer anlaşma görüşmelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin tutumu hakkında Dışişleri Bakanı, “13. hükümetin bu konudaki kararı yakın gelecekte kesinleşecek. Yeni yapılacak görüşmelerde bizim eylemlerimiz diğer imzacı tarafların eylemleriyle orantılı olacaktır.” diye konuştu.

İsviçre Ulusal Meclis Başkanı ise milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yapmasından ve insani yardımlardan dolayı İran'ı takdir etti.

