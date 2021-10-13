  1. Azerbaycan
13 Eki 2021 13:06

Azerbaycan medyasında İran karşıtı "provokatif" manşet

Azerbaycan medyasında İran karşıtı "provokatif" manşet

Tahran ve Bakü arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden rahatsız olan bazı Azerbaycan medya kuruluşlarının İran karşıtı provokatif eylemleri sürüyor.

Tahran ve Bakü arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden rahatsız olan bazı Azerbaycan medya kuruluşlarının İran karşıtı provokatif eylemleri sürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile dün telefonda görüşmüştü.

Son zamanlarda İran’a karşı kara propaganda faaliyetlerini artıran Yeni Müsavat gazetesinin web sitesinde konuya ilişkin yayınlanan haberde, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Azeri mevkidaşı Bayramov’u zaafiyet nedeniyle aradığını ima etmeye çalışarak “Tahran, Bakü’yü aradı: İran Dışişleri Bakanlığı yeniden 'dostluk'tan konuşmaya başladı” manşetini attı.

İran ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının telefon görüşmesini servis eden bazı Azerbaycan medya kuruluşları ise Emir Abdullahiyan’ın Ceyhun Bayramov'a adeta yalvardığını anımsatan bir fotoğrafı kullandı.

Yeni Müsavat gazetesi, İran'a karşı propaganda ve algı operasyonu faaliyetleri yapmaktadır.

News Code 1897857
https://tr.mehrnews.com/news/1897857/

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