Emir Abdullahiyan'dan ABD'nin çelişkili davranışlarına eleştiri

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran’ın Viyana’daki nükleer anlaşma müzakerelere dönüp dönmeyeceğiyle ilgili olarak, “Kararımız müzakerelere geri dönmektir ve önceki Viyana görüşmelerinin sonuçlarını yoğun bir şekilde incelemekteyiz. Yakında müzakerelere geri döneceğimizi düşünüyorum. Yeni hükümetin özelliklerinden biri de pragmatik olmasıdır. Pragmatik davranış bağlamında müzakere masasına gideceğiz. Somut bir sonuç bizim için önemlidir. İran milletinin hak ve menfaatlerini sağlayan bir sonuç ve bu, karşı tarafların niyet, irade ve davranışlarına bağlıdır” dedi.

İran’ın ABD ile doğrudan müzakere yapıp yapmayacağına ilişkin olaran Emir Abdullahiyan şunları söyledi:

“Biden yönetimi, ABD ve Batı’nın nükleer anlaşmaya geri dönme konusunda gerçekten ciddi bir niyeti olup olmadığı sinyalini İran’a henüz iletmemiştir. Acaba anlaşmaya dönmeleri durumunda yükümlülüklerine geri dönmeyi düşünüyorlar mı? Şu anda ABD’nin çelişkili davranışlarına tanık olmaktayız. Bir gün, bir an önce İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkeleri ile görüşmelere dönmeyi istiyorlar diğer gün ikili görüşmelerin yanı sıra taahhütlerimize dönmeye hazırız diyorlar. Ancak bu konuda pratik bir adım atmamışlar aynı zamanda yeni yaptırımlar da uyguladılar.”

“Niçin UAEA denetçilerinin İran'daki nükleer tesislere tam erişimine izin verilmiyor?” sorusuna Emir Abdullahiyan şöyle yanıt verdi:

“Bu İran İslami Şura Meclisi’nde onaylanan bir yasadır. Yaptırımları aşmak ve tüm tarafları taahhütlerine bağlı tutmak için milletvekilleri, hükümetin uygulaması gereken bu yasayı çıkardı. UAEA ile işbirliğine devam edeceğiz. Ne yazık ki UAEA bazı raporlarında ve eylemlerinde teknik ve profesyonel davranıştan ziyade siyasi tutum sergilemiştir. Ajans, teknik görevini yerine getirirse yapıcı ve olumlu bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Diğer taraflar yükümlülüklerine geri döndüklerinde Ajans önceki erişimine dönebilir.”

Dışişleri Emir Abdullahiyan Afganistan’daki gelişmeler hakkında, “Afganistan’daki mevcut durumu Batı Asya bölgesinde yeni bir mesele olarak görüyoruz. Bu ülkedeki tüm taraflarla ilişki halindeyiz ve Taliban da Afganistan gerçeğinin bir parçasıdır. Ancak tüm Afgan etnik gruplarının ve partilerinin katılımıyla kapsayıcı bir hükümet oluşturmak en iyi çözüm olabilir. Böyle bir hükümetin oluşumu hızlandırılmazsa, İran da dahil olmak üzere tüm komşular büyük bir mülteci akını ile karşı karşıya kalabilir ve burada şunu söylemek istiyorum ki uluslararası toplum Afganistan’daki insani meseleleri ele almalıdır” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan Şehit General Süleymani davasıyla ilgili olarak, “Şehit Süleymani davası henüz kapanmamıştır. Bölgede terör örgütü IŞİD’le mücadelede büyük rol oynayan İranlı kahramana suikast yapanlar adalete teslim edilmelidir. Bu davayı yasal ve uluslararası kanallardan özenle takip ediyoruz” dedi.