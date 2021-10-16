  1. Türkiye
16 Eki 2021 13:13

Erdoğan ve Merkel bir araya geldi

Erdoğan ve Merkel bir araya geldi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi.

Sputnik'e göre, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 16 yıllık iktidarın ardından veda ziyareti kapsamında dün Türkiye'ye geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şansölye Merkel'i, Huber Köşkü'nde kabul etti.

Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde, saat 12.00'da Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya geldi.

İkili arasında yapılan görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alınacağı bildirildi. Göç ve mülteci sorununun da özel görüşmede konuşulacağı öğrenildi.

İki liderin görüşmelerinin ardından kameraların karşısına çıkıp ortak açıklamada bulunması bekleniyor.

News Code 1897916
https://tr.mehrnews.com/news/1897916/

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