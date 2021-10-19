ABD Erdoğan’ın F-16 sözlerini yalanladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price “ABD Türkiye’nin F-16 talebine ilişkin herhangi bir finansman teklifi yapmadı” dedi. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Price, ayrıca, ABD’nin Türkiye’ye F-16’ların finansmanı için herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti.

Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’nin F-35’ler için yaptığı ödemenin karşılığını F-16’larla geri vermeyi teklif ettiğini söyledi. ABD, Rus S-400 hava savunma sistemi aldığı için Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmış, Türkiye’nin bu proje için ödemiş olduğu 1,4 milyar doların ne olacağı sorusu ortaya çıkmıştı.

Price, F-35 için verilen paranın F-16 alımında kullanılmasının mümkün olup olmadığına dair bir soruya, ABD Savunma Bakanlığı’nın F-35 konusunda Türkiye ile anlaşmazlığın çözümüne ilişkin görüşmeler yürüttüğünü, fakat bunların henüz sonuçlanmamış olduğunu kaydetti.

Kaynak: Kronos