NATO'dan Türkiye'ye S-400 mesajı

TRT World Diplomasi Muhabiri Andrew Hopkins Twitter'dan paylaştığı iletisinde, NATO ve Türkiye arasındaki S-400 geriliminin son perdesine ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından alıntılar yapan Hopkins, konunun bugünkü NATO savunma bakanları toplantısında tartışılmadığını, ancak ekipmanın NATO ekipmanı ile uyumlu olmaması sebebiyle NATO cephesinde endişe yarattığını bildirdi.

Hopkins'in aktardığına göre; Stoltenberg, S-400'lerin NATO sistemlerine entegre edilemeyeceğini ve alternatif savunma sistemlerinin sağlanabilmesi için desteklerini sürdürdüklerini açıkladı.

Kaynak: Milli Gazete