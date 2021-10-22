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22 Eki 2021 18:32

NATO'dan Türkiye'ye S-400 mesajı

NATO'dan Türkiye'ye S-400 mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, bugünkü NATO savunma bakanları toplantısında, Türkiye ve NATO arasındaki S-400 gerilimine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptığı bildirildi.

TRT World Diplomasi Muhabiri Andrew Hopkins Twitter'dan paylaştığı iletisinde, NATO ve Türkiye arasındaki S-400 geriliminin son perdesine ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından alıntılar yapan Hopkins, konunun bugünkü NATO savunma bakanları toplantısında tartışılmadığını, ancak ekipmanın NATO ekipmanı ile uyumlu olmaması sebebiyle NATO cephesinde endişe yarattığını bildirdi.

Hopkins'in aktardığına göre; Stoltenberg, S-400'lerin NATO sistemlerine entegre edilemeyeceğini ve alternatif savunma sistemlerinin sağlanabilmesi için desteklerini sürdürdüklerini açıkladı.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1898048
https://tr.mehrnews.com/news/1898048/

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