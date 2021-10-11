Hürriyet yazarı Çekirge: Washington’daki tarihi S-400 diyaloğu

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 'ABD Türkiye’ye ‘Patriot’ verecekti ama Türkiye özellikle Rusya ile anlaştı" iddiasıyla ilgili Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile arasında geçen bir diyaloga ulaştığını söyledi.

Çekirge'nin aktardığına göre, ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Türkiye, Patriot almaya karar verdiği ve anlaşma sağlandığı takdirde teslimat günü kongrenin hiçbir engel çıkartmayacağını garanti etmedi.

Çekirge yazısında şunları kaydetti:

"S-400 krizinin zirve yaptığı günlerde...

Türkiye’nin 'Patriot’u geri çevirdiği iddiaları'nın doruğa çıktığı dönemde...

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı’na gidiyor.

Konu elbette S-400 meselesi...

Sohbetin bir noktasında olay F-35 noktasına gelince Büyükelçi Kılıç, Komite Başkanı’nı şaşırtan bir teklif yapıyor:

'Sayın Başkan, ben şimdi bu görüşme sonrası makamlarımı bilgilendirirken Türkiye, Patriot almaya karar verse ve anlaşma sağlansa, teslimat günü geldiğinde kongrenin hiçbir engel çıkartmayacağını garanti ediyor, diyebilir miyim?'

Serdar Kılıç’ın bu beklenmedik sözleri üzerine Komite Başkanı bir an öylece kalıyor. Duruyor ve sonra şu cevabı veriyor:

'Böyle bir garanti vermemiz mümkün değil. Teslimat günü geldiğinde duruma bakmak gerekir.'

Evet arkadaşlar, yalnızca bu diyalog bile S-400 ve F-35 krizlerindeki gerçeği anlamamıza yardımcı olacak önemli bir belgedir.

Yani 'Türkiye, ABD’nin Patriot vermesine rağmen Rusya’dan S-400 aldı' iddiası böyle çürüyor."