ABD Kongre üyelerinden Blinken'e mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

ABD Kongresi'ndeki milletvekilleri, Başkan Blinken'ı hem yeni F-16 savaş uçaklarının satılmasını hem de mevcut olanların iyileştirilmesine karşı çıkmaya çağırıyor.

Mektupta, "ABD, Erdoğan yönetiminin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" deniliyor.

Kongre üyeleri Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloni'nin mektubuna Helenik Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ile Ermeni, Hint ve Kürt örgütleri destek veriyor.

Vekiller, Rusya'dan S-400 aldığı için CAATSA yaptırımları uygulanan Türkiye'ye F-16'ların verilmesinin Washington'ın politikasıyla ilgili 'şüphe uyandıracağı' uyarısı yapıyor.

Mektuba göre, "Bu ayın başlarında, Türkiye'nin 40 adet Lockheed Martin F-16 savaş uçağı satın alınmasını ve mevcut savaş uçaklarının yaklaşık 80'inin modernizasyonunu " talep ettiği bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim'de, "yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz" demişti.

Mektupta, "Türkiye'nin talebinin medyada geniş yer bulması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yaptığı açıklamaların, bu olası satışa muhalefetimizi ifade etmek için yeterli bir temel oluşturduğuna inanıyoruz." denildi.

Kaynak: Timetürk