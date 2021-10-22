Düşmanlar İslam ümmetinin kimliğini değiştirmek istiyor

Tahran’da koronavirüs salgını nedeni ile askıya alınan cuma namazı, 20 ayın ardından ilk kez Kovid-19 tedbirleriyle kılındı.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İmam Humeyni'nin (ra) temelini attığı "Vahdet Haftası"na değinerek, "İslam ümmeti arasındaki birlik meselesi yüzeysel bir konu ve yöntem değil, aslında bir stratejidir. İslam ümmetinin en önemli meselesi, kardeşlik olarak yorumlanan kalplerinin ve düşüncelerinin birliğidir." dedi.

İran'ın ülkede İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Müslümanlar arasında birlik konusunu ön plana çıkardığını belirten Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran'ın İslam ümmetinin birleşmesi konusunda öncülük yaptığını kaydetti.

ABD'nin Afganistan'dan kaçışını "ABD'nin başarısızlıklarının son örneği" olarak nitelendiren Hüccetül İslam Hac Aliekberi, şunları kaydetti:

"ABD'nin hezimeti General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesiyle başladı. İran silahlı kuvvetlerinin Amerika'nın Ayn Esad üssüne misilleme operasyonu ve ardından Irak hükümetinin Amerikan birliklerini sınır dışı etme tasarısını onaylamasıyla ABD'nin başarısızlığı devam etti. ABD'nin Lübnan ve Suriye'deki komploları da sonuçsuz kaldı."

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, bölgede yaşananların ABD’nin yenildiğini gösterdiğini ve trilyonlarca dolar harcamasına rağmen çekilmekten başka seçeneklerinin bulunmadığını söyledi.