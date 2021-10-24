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24 Eki 2021 13:03

ABD'den Türkiye'ye tepki: Açıklık getirmelisiniz

ABD'den Türkiye'ye tepki: Açıklık getirmelisiniz

Erdoğan'ın, 10 büyükelçiliğin Kavala açıklamasıyla ilgili olarak "Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim" ifadelerine bir tepki de ABD’den geldi.

Türkiye, dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karara uyularak serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçiyi ‘‘istenmeyen adam’’ ilan etmeye hazırlanıyor. 10 ülkenin birçoğu verdikleri tepkilerde kendilerine henüz resmi bildirim gelmediğini vurguladı.

Gece saatlerinde ilk tepki İsveç ve Norveç’ten gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifadelerine bir çıkış da ABD’den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sözcü Reuters’a yaptığı açıklamada, haberlerin farkında olduklarını ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya açıklık getirmesini talep ettiklerini belirtti. 

News Code 1898083
https://tr.mehrnews.com/news/1898083/

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