ABD'den Türkiye'ye tepki: Açıklık getirmelisiniz

Türkiye, dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karara uyularak serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçiyi ‘‘istenmeyen adam’’ ilan etmeye hazırlanıyor. 10 ülkenin birçoğu verdikleri tepkilerde kendilerine henüz resmi bildirim gelmediğini vurguladı.

Gece saatlerinde ilk tepki İsveç ve Norveç’ten gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifadelerine bir çıkış da ABD’den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sözcü Reuters’a yaptığı açıklamada, haberlerin farkında olduklarını ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya açıklık getirmesini talep ettiklerini belirtti.