Sabah gazetesinden Türk- Amerikan ilişkileri değerlendirmesi

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Amerika, Türkiye'nin altını bu şekilde oydukça NATO içinde Türk-Amerikan ittifakı diye bir şey olamaz" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Bugün Avrupa, yani NATO Avrupa'sı, Rusya'nın enerjisiyle yaşıyor. Terörle mücadelede Rusya, bütün NATO ülkelerinden daha aktif. Dilerim sonunda bu söylediklerim gerçek olur ve Rusya'nın da içinde bulunduğu bir NATO ortaya çıkar. Ancak şunu da açıkça görelim; Amerika, Türkiye'nin altını bu şekilde oydukça NATO içinde Türk-Amerikan ittifakı diye bir şey olamaz" ifadesini kullandı.