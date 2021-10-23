Soylu: Türkiye ile İran arasında güçlü irtibat var

İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'yle Afganistan'daki son durumu ve sınırlardaki hareketliliği ayrıntılı bir biçimde değerlendirdiklerini belirten Soylu, "Onlar da bizim kadar kaçak göçmen konusunda kaygılı ve hassaslar. Biz nasıl görüyorsak onlar da öyle görüyorlar. Hem göç hem uyuşturucu meselesinde çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Hatta beni Afganistan sınırına götürmek istediler ama yoğunluktan gidemedim. Nihayetinde onların da ülkesi göç tehdidi altında. Bu nedenle Afganistan kaynaklı göç konusunda ortak yeni bir otorite oluşturuyoruz, ortak bir çalışma grubu... Bu çerçevede yeni bir 'Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı" dedi.

Soylu ayrıca, "Sınır güvenliği ve sınır ticareti konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Özellikle sınır ticaretinin güvenliğinin bizim tarafımızdan sağlanmasını istiyorlar. Sınırda güçlü bir işbirliği var. Bu açıdan güzel bir adım attık, tarihimizde ilk defa İran'ın sınırındaki 6 karakola elektrik verdik. Onların getirmesi coğrafi koşullar açısından zordu, altyapısını da yaparak karşılıksız bu hizmeti verdik. Tabii sınırın güvenliği için yaptık bunu" açıklamasını yaptı.