İran'da dev askeri tatbikat başladı

İran Ordusu'nun "Zülfikar-1400" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı kara kuvvetlerine ait zırhlı ve mekanize birlikleri, hava kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri ve deniz kuvvetlerine ait savaş gemileri ve denizaltı gemilerin katılımıyla Mekran Sahili'nde başladı.

"Zülfikar-1400" tatbikatı sözcüsü Amiral Seyyid Mahmud Musevi tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, "Taktik ve kıyı birimlerinin gözetleme ve navigasyon sistemleri kullanılarak, Ababil-3, Yasir, Sadık, Muhacir-4 ve Simurg ve P3F, RF4 ve Boeing 707 dahil olmak üzere yerli yapım çeşitli keşif uçaklarıyla saldıran güçlerin elektronik, sinyal ve elektronik karşıtı bilgilerini toplama operasyonu başarıyla gerçekleştirildi" dedi.

Bölge ülkelerinin güç ve birliğine dayanarak Batı Asya'da güvenlik sağlanacağını belireten Amiral Musevi, "Ordu'nun başlattığı 'Zülfikar-1400' adlı tatbikatın bölge ülkelerine mesajı, bölge içi yeteneklere dayanarak barış ve dostluk kurmaya hazır olmalarıdır. Çünkü tarih, diğer bölge ötesi ülkelerin işgalci ve güven ortamını bozucu faktörler olduğunu ve Batı Asya bölgesine güvensizlik, savaş ve işgalden başka bir şey getirmediğini kanıtlamıştır" ifadelerinde bulundu.