İran'ın geniş kapsamlı hava savunma tatbikatı başladı

İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan "10.Velayet Sahası Fedaileri" adlı hava savunma tatbikatı t "Ya Muhammed Resulullah (s.a)" parolasıyla bugün sabah saatlerinde başladı.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamit Vahidi dün yaptığı açıklamada, çeşitli savaş uçağı, bombardıman uçağı, keşif uçağı ve İHA’ların bir gün boyunca düzenlenecek olan tatbikatta yer alacağını söylemişti.

Bu tatbikattaki tüm ekipmanların yerli imkanlarla üretimiş ürünler olduğunu anlatan Tuğgeneral Vahidi, “Tatbikatta Suhoy Su-24, F4, F5, F7, RF4, MiG 29, F-14, Saika uçakları, Boeing 707 ve 747 yakıt ikmal uçağı, P-3F deniz devriye uçağı, Karrar, Kiyan, Ebabil, Areş ve Keman-12 gibi çeşitli İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanacak” demişti.