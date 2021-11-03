İran sinemasından bir kısa film Hindistan’da gösterilecek

İranlı sinemacı Cafer Necefi’nin yönetmenliğini yaptığı "Makyaj sanatçısı" adlı kısa film, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde (İDFA) sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Seyyis Şahabaddin Tabatabai’nin üstlenen "Makyaj sanatçısı" Mina ve Gol Mohammad adlı bir çiftin kırsal kesimdeki hayatını ve hayatlarında zamanla oluşan sorunları ele alıyor.

Bu kısa film daha önce Japonya’nın en önemli festivallerinden olan Yamagata Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görülmüştü.

Oscar Akademisi tarafından onaylanan ve her yıl Hindistan’da düzenlenen Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali 17-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.