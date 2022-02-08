İran yapımı belgesel ABD festivaline katılacak

İranlı sinemacı Mehdi Zemanpur Kiyaseri’nin yönettiği "Su, rüzgar, toprak, ekmek" adlı belgesel ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Seattle Çocuk Filmleri Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

25 dakikalık "Su, rüzgar, toprak, ekmek" adlı belgesel, Fahrac kentinde yaşayan Abulfezl ve Setayeş adında iki çocuğun renkli, hoş ve narin hayat hikayesini anlatıyor.

Bu sene 17’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Seattle Çocuk Filmleri Festivali, 11-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.