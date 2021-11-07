İran'ın "Gece Sohbetleri" Türk sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Ümit Abdullahi’nin yazıp yönettiği “Gece Sohbetleri” adlı kısa film bu sene 22’ncisi Türkiye’de düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde Türk sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Hüseyin Kakavend üstlenen 17 dakikalık “Gece Sohbetleri” adlı kısa filmin oyuncu kadrosunda Hadi İftiharzade ve Emir Rıza Rencberan yer alıyor.

Oscar Akademisi tarafından onaylanan İzmir Kısa Film Festivali bu yıl 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali ilk kez 2000 yılında düzenlenmiş ve o günden bu yana Türkiye'nin en önemli kısa film festivallerinden biri olmuştur.

Her yıl uluslararası ve ulusal kategorilerde kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon dallarındaki kısa filmlere Altın Kedi Ödülleri veren festival, yurtdışından ve Türkiye'den sinema dünyasında önemli ve isim yapmış kişileri jürisine davet ederek kısa filmin gelişimi açısından rekabete dayalı bir canlılık da getirmektedir.