"Dünya, Kuzey Yarımküre" Şikago'da yarışacak

Hüseyin Tahrani’nin yazıp yönettiği “Dünya, Kuzey Yarımküre” adlı film bu sene 38’incisi düzenlenen Uluslararası Şikago Çocuk ve Ergen Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Irkçılık ve ırk ayrımcılığı hakkında yapılmış olan “Dünya, Kuzey Yarımküre” adlı filmin özeti şöyle:

“Hangi ırk üstündür?!...”

Dünya sinemasında çocuk ve ergenler için en büyük ve en önemli film festivali olan Şikago Çocuk ve Ergen Film Festivali, her yıl yaklaşık 40 ülkeden 250 filme ev sahipliği yapıyor.

5 Kasım itibariyle başlayan festival 14 Kasım’a kadar devam edecek.