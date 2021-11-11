15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Rahip Brunson, Türkiye ve ABD arasında büyük bir gerileme neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Brunson'un ısrarla bırakılması talebine karşılık FETÖ liderini istemiş ve "Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi (Rahip Brunson) alamazsınız." demişti.

Trump'ın Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda "ABD yaptırımlarının uygulanacağı" tehdidiyle karşı karşıya kalan Türkiye, Rahip Brunson'u çok geçmeden serbest bırakmıştı. 2018 yılında teröre destek vermekten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almasına rağmen serbest bırakılan ve daha sonra ABD'ye dönen Rahip Brunson ilk kez konuştu.

Arka kapıda pazarlık yapıldı

Artı TV'de gerçekleştirilen Odak programına konuşan Brunson, "Türk televizyonlarında üst düzey yetkilileri görünce kızıyordum. Onlar 'ABD'nin serbest bırakılmasını istemesini bağımsız Türk yargısına hakarettir' diyorlardı. Ama ben biliyordum ki aynı yetkililer perde arkasında beni pazarlık ediyorlardı. Amerika'dan uzun bir talep listesi vardı. Birkaç defa anlaştılar Amerika'yla ama son anda Türk tarafı daha fazla talepte bulunuyordu. Sonuçta bu Türkiye için sorunlara yol açtı maalesef" ifadeleriyle tutukluluk sürecinin siyasi bir pazarlığın parçası olduğunu iddia etti.

Soruşturma tamamen siyasidi

Tutuklanma sürecini anlatan Brunson, "Bizi karakola çağırdılar eşimle birlikte. Hakkımızda, milli güvenliği tehditle ilgili sınırdışı kararı olduğunu söylediler ve bizi idari gözaltına aldılar. Bir cuma günüydü. Pazartesi günü zaten Londra'ya gideceğimizi söyleyerek bizi bırakmalarını istedik ancak bırakmadılar." dedi.

"Beni suçladıkları şeyleri gerçekten yapmış olsaydım, güvenlik birimleri çok daha önce bir şey yapardı" diyen Brunson, "Bence bu gerçek bir soruşturma değildi, siyasi bir şeydi. Ben gerçekten din adamıyım. Ben tutuklandığımda Türkiye'de 23 yıl oturmuştuk ve herkes ne yaptığımı biliyordu. Polis beni biliyordu, tüm toplantılarımız halka açıktı" şeklinde konuştu.

Öte yandan Rahip Brunson, İzmir’de 9 Aralık 2016’da tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Brunson için ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 15 yıl ve ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla temin etmek” suçundan 20 yıl olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ardından mahkeme elektronik kelepçe ile evde tutukluk haline karar verdi. 2,5 ay ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti. Yattığı süre göz önünde bulundurulan Brunson serbest bırakıldı. Evine dönen Brunson'ın ayağındaki elektronik kelepçe cihazı çıkarıldı.

Kaynak: Milli Gazete