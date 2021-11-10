Biden'dan İran’a yönelik ulusal acil durumu uzatma kararı

Amerikan basınına göre, Biden yönetimi İran'a yönelik 1979 yılında ilan edilen ulusal acil durum ilanını uzatma kararı aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1979’da ABD Başkanı’nın İran’a ilişkin Uluslararası Acil Durum Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında başkanlık kararıyla ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı. Bu kapsamda İran ve Amerika arasındaki ilşkilerde normalleşme olmadığı için bu durumun bir yıl daha devam etmesi karar alındığı belirtildi.

Biden yönetiminin uzatmaya karar verdiği İran’a yönelik ulusal acil durum ilan edilmesini öngören başkanlık kararnamesini İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği'nin İranlı öğrenciler tarafından kuşatılmasıyla 14 Kasım 1979’da Jimmy Carter tarafından imzalanmıştı.