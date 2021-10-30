Meşhed'in en eski camisi: Gevher Şad Camii

İran’ın Meşhed kentindeki Mescid-ı Gevher Şad (Gevher Şad Camii) Timurlu dönemi mimari anlayışını yansıtan en önemli yapılardan biridir.

Bu camii, teşkilâtı ve tezyinatıyla müstesna bir eserdir.

Câmi-i Meşhed adıyla anılan cami, Ehl-i Beyt tutkunlarının sekizinci imamı, Hz. İmam Rıza’nın (a.s) Türbesi’nin içinde yer almaktadır. Bundan dolayı büyük ruhani değere sahiptir.

İran’ın en önemli ziyaretgâhlarından olan bu kutsal mahalde yer alması sebebiyle büyük alâka görmüş.

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutsal türbesini ziyaret ederken tarihi açıdan değerli olan bu camiyi de ziyaret etme şansı vardır.

Türbe ve cami etrafında zamanla geniş bir külliye teşekkül etmiştir.

Timur Gürkan’ın küçük oğlu Şâhruh döneminin mimari eserleri arasında önemli bir yeri olan yapı, Timurlular’ın hâkimiyeti altında bulunan bazı şehirlerde çok sayıda mimari eser ve cami inşa ettiren Şâhruh’un hanımı Gevher Şad tarafından yaptırılmıştır.

Caminin inşasına 808 (1405-1406) yılında başlanmıştır.

Hz. İmam Rıza’nın (a.s) Türbesi’nin güneyinde kıble istikametinde uzanan cami dört eyvanlı bir plana sahiptir. Cami, bir avlu, türkuvaz kubbe,yedi şebistan ve bir çift minareden oluşmaktadır.

Bina, Timurlular devri eserlerinin temel özelliği olan sırlı tuğla ve çinilerle muhteşem bir biçimde süslenmiştir. Özellikle avlu içinde dikkatle kullanılan bu süslemenin bıraktığı tesir büyüktür.