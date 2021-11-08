Bir Safevi Dönemi Şaheseri; Gencali Han

Gencali Han Kompleksi, Kirman eyaletinin en ünlü turistik yerlerinden biridir.

Kirman Büyük Çarşı'nın bir parçası olarak kabul edilen Gençali Han Kompleksi, Çarşı, cami, okul, kervansaray gibi farklı bölümlerden oluşmaktadır

Gencali Han Kompleksi, farklı bölümlerinin çeşitliliği nedeniyle bu şehirde turizm açısından öldukça önemlidir.

11 bin metrekarelik bir alanı kapsayan kompleksin ismi Safeviler döneminde Kirman valisi ve hükümdarı olan kurucusu Gencali Han’dan alınmıştır.

Gencali Han Kompleksinde yer alan tarihi eserler:

Gencali Han Meydanı

Gençali Han Meydanı, İsfahan’daki Nakş-i Cehan ve Yezd’deki Emir Çakmak meydanına eşdeğer kabul edilebilir.

Bu meydan şehrin büyük çarşısının yanında yer almaktadır. Meydanın güzel mimarisi ilk bakışta herkesi büyülüyor.

Safevi dönemine ait tuğla kemerler, yeşil alan, havuz ve eşsiz çiniler bu eski meydanda görülebilecek mimari özelliklerden bazıları.

Darphane

Genceli Han Meydanı'nın kuzey kesiminde, bakırcılar çarşısının içinde ve Gencali Han Hamamı’nın hemen önünde yer almaktadır. Darphane binasının girişi sadedir ve alçı tuğla ile yapılmıştır.

Gencali Han Camii

Genceli Han Meydanı'nın kuzeydoğu tarafında yer almaktadır. Caminin alanı ve yapısı küçüktür.

Gencali Han Çarşısı

Bu çarşı Gencali Han Meydanı'nın güney kesiminde yer alan tarihi eserlerden biridir. Yaklaşık 16 kemer, bu pazarı Gencali Han Meydanı’na bağlar.

Çarşının her iki tarafı şehrin Arg ve Vakil Camii kapıları olarak adlandırılan iki giriş ve çıkış kapısına bağlanmaktadır.