Bakü: Erivan'la barış anlaşması imzalamaya hazırız

Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilcisi Yaşar Aliyev, “Bakü, Erivan ile ilişkileri normalleştirmenin başka bir yolu olmadığına inanıyor ve bir barış anlaşması imzalamaya hazır” dedi.

Yaşar Aliyev, “Azerbaycan, kalıcı barışı, kalkınmayı ve ilerlemeyi garanti eden bir barış anlaşmasının imzalanması da dahil olmak üzere, Ermenistan ile hükümetler arası ilişkileri normalleştirmeye hazırdır” ifadesini kulllandı.

Aliyev, iki ülkenin sınırında yaşanan gerilimleri, Ermenistan'ın kayıp topraklarını geri alma politikasının tehlikeli düşüncelerinin bir sonucu olarak nitelendirdi.