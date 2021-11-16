  1. Azerbaycan
16 Kas 2021 15:12

Dağlık Karabağ'da tansiyon yine yükseldi

Dağlık Karabağ'da tansiyon yine yükseldi

Karabağ hattında Azerbaycan ile Ermenistan arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Bölgede 11'den fazla Ermeni askerinin esir alındığı belirtildi.

Karabağ hattında Azerbaycan ile Ermenistan arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının ağır silahlar ile saldırıya geçtiğini ve çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ermenistan Güçleri ile Azerbaycan Ordusu arasında yaşanan çatışmada tanksavarla ve havan topu rampaları imha edildi.

Yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar Ermeniler tarafından 10 ölü, 6 yaralı ve 11 askerin de esir alındığı aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

News Code 1898591
https://tr.mehrnews.com/news/1898591/

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