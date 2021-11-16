Dağlık Karabağ'da tansiyon yine yükseldi

Karabağ hattında Azerbaycan ile Ermenistan arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının ağır silahlar ile saldırıya geçtiğini ve çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ermenistan Güçleri ile Azerbaycan Ordusu arasında yaşanan çatışmada tanksavarla ve havan topu rampaları imha edildi.

Yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar Ermeniler tarafından 10 ölü, 6 yaralı ve 11 askerin de esir alındığı aktarılıyor." ifadelerini kullandı.