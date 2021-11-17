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17 Kas 2021 09:01

İran’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı

İran’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan’ı itidale ve çatışmayı tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan sınır bölgelerinde yaşanan yeni askeri çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirerek, bu ülkeleri itidale ve çatışmayı tırmandırmaktan kaçınmaya çağrdı.

Said Hatipzade, ülkelerin uluslararası sınırlara saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, tarafların ihtilafları diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözmesi çağrısında bulundu.

Mevcut gerilimleri bölgede barış ve ilerlemenin sağlanması için tehlikeli olarak nitelendire Hatipzade, “İran, geçmişte olduğu gibi bölgede anlaşmazlıkların çözülmesi ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için taraflara yardımcı olmaya hazırdır” dedi.

News Code 1898603
https://tr.mehrnews.com/news/1898603/

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