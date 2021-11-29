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29 Kas 2021 10:51

ABD, Suriye'ye 100 araçlık iki askeri konvoy gönderdi

ABD, Suriye'ye 100 araçlık iki askeri konvoy gönderdi

ABD ordusunun Suriye'nin Haseke kentine yüzden fazla araçtan oluşan iki bölük askeri konvoy gönderdiği belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın El Yarubiye bölgesindeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu 100'den fazla aracı bünyesinde bulunduran askeri konvoyu, iki bölük halinde Irak'tan Haseke kentine gönderdi.

Habere göre, konvoylarda içeriği bilinmeyen konteynırlarda “lojistik malzemeler” bulunduğu belirtildi.

İlk konvoyda 60 araç, ikinci konvoyda ise 40 aracın bulunduğu belirtilirken, araçların Irak'tan Haseke'ye el Velid geçiş kapısından girdiği kaydedildi.

Haberde konvoylara çok sayıda zırhlı aracın eşlik ettiği ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR), 9 Kasım’da IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un Suriye'ye en az 50 tırlık askeri ve lojistik yardım gönderdiğini açıklamıştı.

Kamışlo’dan geçtiği bildirilirken yardımların Haseke çevresindeki ABD üssüne ulaştırıldığı kaydedilmişti.

News Code 1898866
https://tr.mehrnews.com/news/1898866/

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