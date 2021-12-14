Irak’ta ABD'ye ait lojistik konvoya saldırı

"Baghdadtoday" sitesinde yer alan bilgiye göre;Irak'ın Divaniye eyaletinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan konvoya yönelik saldırı düzenlendi.

Haberde saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildirildi.

Koalisyon güçlerinden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

ABD öncülüğünde 60'ı aşkın devletten oluşan koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana IŞİD'e karşı mücadelede Irak güçlerine destek veriyordu.

Bağdat ve Washington yönetimleri 26 Temmuz'da, ABD muharebe güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.