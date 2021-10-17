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17 Eki 2021 16:52

Sözcü:

ABD Ege'deki adalarda üs kuracak

ABD Ege'deki adalarda üs kuracak

Yunanistan ile ABD’nin geçtiğimiz günlerde imzaladığı 5 yıl süreli yeni savunma anlaşmasında ABD’nin Ege’deki adalarda yeni üs kurma girişimlerinin olduğu anlaşıldı.

Sözcü gazetesine göre, Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.eleftherostypos.gr'nin haberine göre geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında 5 yıl süreli imzalanan Savunma Anlaşması'nın kilit maddelerinden birinin ABD’nin Girit Adası'ndan sonra Ege'deki bazı adalar üs kurulmasına izin verildiği ortaya çıktı.

ABD, Dögü Akdeniz'deki gücünüarttırıyor, Ege'ye yerleşiyor

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın medyaya yaptığı açıklamada, ABD Ege adasında yeni bir ABD üssü inşa etmeye hazırlandığı ve Ege'deki Yunanistan adasında ABD Donanmasının yanı sıra Donanmanın Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığının güçlendirilmesini ve hızlı gelişimini kolaylaştıracak bir yer olduğunu söyledi.

Gökçe Ada'ya sadece 7 mil uzaklıkta

ABD üssünün kurulacağı adanın Gökçe Ada'ya 7 mil uzaklıktaki  Semadirek (Samothraki) Adası'nın olduğu açıklandı. Dedeağaç (Evros) iline yakınlığı ve Rus donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerini takip edebilecek coğrafi konuma sahip olduğu gerekçesiyle kararın alındığı açıklandı.
 

News Code 1897940
https://tr.mehrnews.com/news/1897940/

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