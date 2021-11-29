Trump 2024'te aday olursa kaybeder

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Cumhuriyetçi siyasetçinin 2024'te tekrar başkanlığa aday olması durumunda kaybedeceğini söyledi.

NBC'nin Meet the Press programına konuk olan Cohen, Trump'ın adaylığını koymayacağını iddia etti.

Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerinde Demokrat adaya kaybedeceğini savunan Cohen, "Kaybederse 2020'de seçimin ondan çalındığı yalanına ne olacak? Büyük yalan kaybolacak. '2020'de benden çalmışlardı şimdi 2024'te de çaldılar' diyemez' dedi.

Cohen, Trump'ın 2011'de yaptığı gibi Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde son dakikaya kadar yarışıp, sonra adaylığını çekeceğini öne sürdü.

Trump henüz resmi olarak 2024 adaylığını açıklamadı, ancak eski başkanın Cumhuriyetçi Parti adaylığı için yarışmasına birçok kişi kesin gözüyle bakıyor.

Kaynak: T24