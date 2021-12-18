Moskova'dan Açık Semalar Anlaşması ile ilgili yeni açıklama

Sputnik'e göre, Moskova'nın bugün itibarıyla resmen çekilmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan anlaşmayla ilgili açıklama geldi.

Açık Semalar Anlaşması'nda kalmaya devam eden ülkelerin kararına saygı duyduklarını belirten bakanlık, "Onlara yapıcı ve verimli bir ortak çalışma diliyoruz. Ancak ABD ve Rusya olmadan anlaşmanın etkisinin ciddi şekilde azalacağı aşikar. Nitekim anlaşmanın uygulandığı alan yüzde 80 küçülecek ve 2022'de planlanan açık semalar misyonlarının sayısı keskin şekilde azalacak" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, anlaşmadaki rejimin bozulmasının sorumluluğunun çekilme kararını ilk alan taraf olarak ABD'ye ait olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın anlaşmada kaldığı 20 yılda 646 gözlem misyonu gerçekleştirdiğini ve 1580 gözlem uçuşlarının 449'una ev sahipliği yaptığını kaydeden bakanlık, bunun anlaşmaya taraf ülkeler arasında en yüksek rakam olduğunu vurguladı.

ABD'nin Kasım 2020'de resmen çekilmesi nedeniyle oluşan durum karşısında Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Rusya, söz konusu anlaşmadan bugün itibarıyla resmen çıktı.