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5 Ara 2021 17:33

İran-Kırgızistan ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran-Kırgızistan ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Talatbek Masadykov ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Talatbek Masadykov ile görüştü.

Afganistan’daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede taraflar ikili ilişkilerin ve Tahran ile Bişkek arasındaki bölgesel işbirliğinin geliştirme yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Talatbek Masadykov resmi temaslarda bulunmak üzere bugün üç günlüğüne Tahran’a geldi.

Masadykov Tahran ziyareti sırasında ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

News Code 1899006
https://tr.mehrnews.com/news/1899006/

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