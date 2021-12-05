Şemhani, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

İkili işbirliği, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda Tahran ve Bişkek arasındaki kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Şemhani iki ülkenin ortak noktalarına, ortak çıkar ve tehditlerine değinerek, “Doğru bir planlama ile iki ülke arasındaki işbirliği her düzeyde geliştirilebilir” dedi.

İran’ın transit, enerji, bilim, tıp, teknoloji ve bilgi tabanlı şirketler alanlarındaki kapasitelerine atıfta bulunan Şemhani, Tahran’ın iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Şemhani Afganistan’daki gelişmelere dikakti çekerek, “Bölgedeki özellikle de Afganistan’daki mevcut durum ABD’nin bölgedeki yanlış politikalarının ve Washington’un Afganistan’daki 20 yılı aşkın saldırganlığı ve işgalciliğinin sonucudur” ifadesini kullandı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Talatbek Masadykov da iki ülkenin bölgesel yaklaşımlarında önemli benzerlikler olduğunu belirterek, ülkesinin siyasi, ekonomik ve güvelik alanlarında ilişkilerini İran’la geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.

İran ile Kırgızistan’ın Afganistan konusundaki ortak tutumuna değinen Masadykov, “Bölge ülkelerinin Afganistan’da insani kriz oluşmasını, mutlak yoksulluğu ve terörizmin büyümesini önlemek için ortak ve koordineli girişimlerde bulunarak bu ülkenin istikrara kavuşmasına yardımcı olması gerekiyor” dedi.

İran’ın güneyindeki limanların Kırgızistan’a mal nakli için kullanılmasının iki ülkenin işbirliği önceliklerinden biri olduğunu belirten Masadykov, “Terörizm, uyuşturucu kaçaklığı ve organize suçlarla mücadelede güvenlik işbirliği ve deneyim alışverişinin Tahran ve Bişkek ilişkilerini geliştirme gündeminde yer alabilir” ifadelerinde bulundu.