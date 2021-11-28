Kırgızistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı

Kırgızistan'da halk, gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerinin seçimi için yerel saat 08.00 (TSİ 05.00) itibarıyla sandık başına gitti.

Merkez Seçim Komisyonu, yurt içinde kaydı bulunan 3 milyon 703 bin 420 seçmen için 2 bin 435 sandık kurdu. Görevliler tarafından seçmene verilen iki oy pusulada, parti listesindeki milletvekili adayını ve bağımsız adayını işaretleme hakkı tanınıyor.

287 bağımsız ve 1015 siyasi partiden milletvekili adayı yarışıyor

Ülkede akredite olan 736 yabancı gözlemcinin izlediği seçime, 90 sandalyeli parlamentoya girmek için 21 partiden 1015 milletvekili adayı katılıyor.

Parlamentoda bağımsız adaylar için ayrılan 36 sandalye için de 287 aday yarışıyor.

Seçimde, Bütün Kırgızistan, Ata Meken, İşenem, Intımak, Uluttar Birimdigi, Ata Jurt Kırgızistan, İman Nuru, Alyans, El Umutu, Azattık, Uluu Jurt, Mekençil El, Kırgızistan Birlik Yurtsever, Sosyal Demokrat, Aruuzat, Ordo, Bağıt, Yeşil, Legalize, Kuçtuu Region ve Jaşasın Kırgızistan adlı partiler katılıyor.

Partilerin aday listeleri, gençlik, cinsiyet eşitliği, azınlıklar ve engelli kotasına riayet edilerek hazırlandı.

Parlamentoya girecek milletvekillerin 54'ünün nispi temsil (siyasi parti aday listesi), 36'sının da çoğunluk (bağımsız aday) esasına dayalı seçilecek.

Siyasi partilerin parlamentoya girmesi için ülke genelinde, yüzde 5'lik seçim barajını geçmesi ve ülkenin 7 bölgesi ile 2 büyükşehirde oy kullanan seçmenlerin yüzde 0,5'lik oyunu alması gerekiyor.

Seçim yasasına göre, her partiden meclise en fazla 27 milletvekili girebilecek.

Kaynak: T24