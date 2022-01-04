İran sinemasından üç film TRT 2 ekranlarında olacak

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Ocak ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İran sinemasını temsil eden üç film yer almaktadır.

İşte Ocak 2022'de Türk ekaranlarına gelecek olan üç filmin yayın tarihi ve hikayesi:

"The Charcoal (Kömür)"

İranlı Türk yönetmen İsmail Monsef tarafından Azerbaycan Türkçesinde çekilen "Kömür" adlı film 7 Ocak saat 21.00'da ekranlarda olacak. Film İran’ın kırsal kesiminde, kömür üreticisi olan ve oğlunun ömür boyu hapis cezasından kaçmak için Azerbaycan’a kaçmasının ardından kendini trajik olaylar silsilesinin içinde bulan bir adamın hikayesini konu etmekte.

"3 Faces (3 Hayat)"

2018 Cannes Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görülen Jafar Panahi'nin son filmi 3 Faces, oyuncu Behnaz ve Jafar Panahi'nin çıktığı yolculuğu konu ediniyor.

Hayatı boyunca oyuncu olmak isteyen Marziyeh’in konservatuara gitmesi engellenince, internete yüklediği videoyla ünlü oyuncu Behnaz’dan yardım ister. Behnaz, film çekimine ara verip yardım istediği Jafar Panahi ile İran’ın kuzey bölgesine doğru bu genç kızı bulmak için unutulmaz bir yolculuğa çıkar. Bu filmi 11 Ocak saat 21.00'da izleyebilirsiniz.

"The Song of Sparrows (Serçelerin Şarkısı)"

Uluslararası ve yerli film festivallerinde çok sayıda ödüle layık görülen Mecidi'nin 2008 yapımı ''Serçelerin şarkısı'' filmi ise farkı bir hikayesi var.

Filmin başrölünde yer alan Karim, Tahran'ın dışındaki bir devekuşu çiftliğinde çalışmaktadır. Küçük evinde ailesi ile sade ve mutlu bir hayat sürmekteyken bir gün devekuşlarından biri kaçar. Karim bundan sorumlu tutulur ve çiftlikten kovulur. Kısa bir süre sonra, büyük kızının işitme cihazını tamir ettirmek için şehre iner, ama motosikletli taksi sürücüsü olduğu sanılır. Karim böylece yeni mesleğine başlamış olur; sıkışık trafiğin içinde insan ve yük taşır. Ancak her gün uğraştığı insanlar ve malzemeler Karim'in cömert ve dürüst karakterini değiştirmeye başlar ve karısı ile kızlarının mutsuzluğuna yol açar. Karim'in bir zamanlar o kadar el üstünde tuttuğu değerleri geri kazanmasını sağlamak en yakınlarına kalmıştır.

Bu filmi 21 Ocak saat 21.00'da izleyebilirsiniz.