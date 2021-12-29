Şehit Süleymani hayatının son üç günü belgesele dönüştürüldü

İranlı sinemacı Mustafa Şevki, Kudüs Gücü'nün eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani’nin hayatının son üç gününü konu alarak ’72 Saat’ adlı bir belgesele dönüştürdü.

Yaklaşık 2 yıl süren belgeselin yapımı Şehit Süleymani’nin şehadetinden sonra başlamıştır.

75 dakikalık belgeselin yapımcılığını Mehdi Mutahhar üstlenmektedir.

Şehit Süleymani, hayatının son üç gününü Suriye, Lübnan ve Irak’ta geçirdiği için belgeselin çekimleri de İran ve sözü geçen ülkelerde yapılmıştır.

Belgesel aslında hayatının son üç gününde Şehit Süleymani ile temasta olan görgü tanıklarının anlatımıdır.

General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.