İran’da farklı Noel kutlamaları

Dünyadaki farklı dinlerde kutlanan özel günler vardır. Bu günlerden biri Hz. İsa’nın doğum günüdür. İranlı Hıristiyanlar da bu günü dünyadaki diğer dindaşları gibi kutsal olarak görmektedir.

Her sene olduğu gibi Aralık son günlerine yaklaşırken Hz. İsa’nın doğum günü ve yeni yılın başlangıcı nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerindeki atmosfer değişiyor. Kiliseler ve şehir sokakları süsleniyor. Noel Baba hediyeleri ve renkli çam ağaçları yeni yılı müjdeliyor. İran da bu konuda istisna değil. Sadece İran'ın farklı şehirlerindeki caddeleri ve sokaklarına adım atmanız yeterlidir. Takvime bakmanıza bile gerek yok, kentin havası Noel kutlamalarının yaklaştığını ifade ediyor. Artık Noel süslemelerini sadece kiliselerin içinde göremeyeceksiniz, Hz. İsa’nın doğum gününe iki hafta kala Noel Baba ve süslenmiş çam ağacı şehre davetsiz bir misafir olarak girecektir. Yalnız caddeler değil aynı zamanda AVM’ler ve mağazaların vitrinleri de yılbaşı simgesi olan Noel Baba ile çam ağacı ile süsleniyor.



Özellikle Azerbaycan eyaletleri, İsfahan ve Tahran gibi kentlerde Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde renkli dükkanlar, parlak ışıklar ve yılbaşı süslemeler görülür. Ancak ilginç olan şu ki, bu süslemeler yalnız Hristiyanların ilgisini çekmiyor aynı zamanda diğer vatandaşların da dikkatini çekiyor. Hatta selfie çekme yarışı başlıyor.

İran'ın kendine özgü gelenek ve göreneklerine sahip olmasına rağmen ülkedeki Hıristiyanların varlığı sayesinde Noel de kutlanıyor. İran’da Ermeni ve Süryani olarak bilinen Hıristiyanların nüfusu 2011 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 117 bin kişidir. Ülkedeki Hıristiyanların çoğunluğunu teşkil eden Ermenilerin İran’daki varlıkları 400 yıl öncesine dayanıyor. Ermeniler Müslüman bir ülkede yaşamasına rağmen, dini törenlerini herhangi bir kısıtlama olmadan kolay ve rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Bu törenlerden biri de Hz. İsa’nın doğum günü kutlamasıdır. İran'ın Süryanileri Katolik olduğu için Hz. İsa’nın doğum gününü dünyadaki Hıristiyanların takvimine göre 25 Aralık’ta kutluyor. Fakat Ermenilerin inancına göre 6 Ocak Hz. İsa’nın doğum günüdür.

Hıristiyanlar bu günü kilisede piskopos tarafından gerçekleştirilen özel törende dua ederek kutluyorlar. Tahran Ermenileri, kendilerine özgü olan Gata adlı bir tatlı ile konuklarnı karşılıyorlar. Yılbaşı ana yemeği hazırlamak için İran mutfağı tercih ediliyor. Özellikle İran'a özgü yemek olan "Kuku Sabzi", balık ile pilav yapılıyor.

Noel kutlamalarında çam ağacının altında kesinlikle oyuncak Noel Baba bulunuyor. Yılbaşı gecesinde çocuklara hediye dağıtmak amacıyla bazı Ermeni dernekler tarafından Noel Baba kostumunu giyen kişiler gönderiliyor. Bazı aileler ise bu görevi kendileri yapıyorlar.

Ülkede Noel kutlamaları boyunca, birçok turizm seyahat acentesi, Avrupa ya da farklı ülkelere seyahat etmeyi hayal edenler için özel tur hizmetleri sunuyorlar. Noel kutlamaları ülke içinde kiliselerin yanı sıra, sadece Hıristiyanların katılmasına izin verilen bazı salonlarda yapılıyor.

Noel kutlamaları Hıristiyanlar için İran'daki yeni yıl bayramı Nevruz gibidir. Bu tören Hıristiyanlar ile birlikte Müslüman vatandaşlar için de çok ilginçtir.