General Süleymani'yi Türkçe anlatan 4 kitap

3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşen eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi anlatan dört kitap Türkiye'de basılmıştır. Şehit Süleymani'nin hayatını, düşüncelerini direniş cephesinde özellikle Irak, Suriye ve Lübnan'da gösterdiği çabaları anlatan, bu dört esere Türkiye'de rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İşte Şehit Şüleymani'yi anlatan 4 kitap:

1- Süleymani'yi Tanımak

İranlı yazar Ali Şirazi'nin kaleme aldığı ve Aykut Pazarbaşı'nın çevirisini yaptığı bu kitap Nazenin Kitap Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. 178 sayfadan oluşan ve Şehit General Süleymani’nin ve cephe arkadaşlarının hatıra ve anlatımlarından yola çıkarak hazırlamış olduğu bu kitabın son sayfalarında Şehit General Süleymani'nin bazı fotoğrafları da yer almaktadır.

2- Kasım Süleymani

Majid Safataj'ın hazırladığı, Türk gazeteci- yazar Alptekin Dursunoğlu tarafından çevirilen ve yine Nazenin Yayınevi tarafından yayınlan bu kitapta şehidin doğumundan gençliğine, İslam Devrimi'ne aktif katılımı, direniş cephesinde verdiği mücadeleyi ve daha fazlasını anlatıyor.

3- Benim Tanıdığım Hacı Kasım

Ali Şirazi'nin yazdığı bu kitabın çevirisi ise Aykut Pazarbaşı üstelenmiş. "Benim Tanıdığım Hacı Kasım" isimli kitap Feta Yayınevi tarafından yayınlanmış. 158 sayfadan oluşan bu kitabın sonlarında Şehit Süleymani'nin pek çok yerde yayınlanmayan fotoğrafları da yer almaktadır.

4- Hiçbir Şeyden Korkmuyordum

"Hiçbir Şeyden Korkmuyordum" isimli kitap ise aslında General Süleymani'nin kendisi tarafından kaleme alınıp ve yayınlanan ilk kitaptır. Bu kitap General Süeymani'nin 1956-1978 yallardaki yaşam öyküsünü anlatıyor. Kitabın giriş metni ise kızı Zeynep Süleymani tarafından hazırlanmıştır.

Şehit Süleymani kimdir?

ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda şehit düşen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

Şehit General Süleymani'ye, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından “yaşayan şehit” ismi verilmiştir.