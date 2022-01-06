Pakistan, Türkiye’den helikopter alımını iptal etti

ABD’nin Türkiye’ye yönelik S-400 yaptırımları nedeniyle Pakistan’la 2018’de imzalanan helikopter satışı anlaşması iptal edildi.

Pakistan Ordu sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yle anlaşmanın iptal edildiğini ve Çin'den J-10 savaş uçağı almaya karar verdiklerini açıkladı.

Sözcü, Türkiye dışından askeri uçak ve helikopter alımıyla ilgili seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek “Türkiye'yle yapılan anlaşma konusunda, biz yolumuza devam ediyoruz” dedi.

İftihar, Pakistan ordusunun Türk helikopterleri yerine Çin'den Z-10ME taarruz helikopteri almak için görüşmelere başladığını bildirdi.

S-400 yaptırımları anlaşmayı suya düşürdü

Pakistan, 2018'de 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri satın almak için Türkiye'yle 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak helikopterlerin teslimatı ABD'nin engeline takılmıştı.

ABD yapımı motor kullanılan ATAK helikopterinin başka bir ülkeye ihracatı için ABD’den izin alınması gerekiyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar sonucu ihracat izni gelmeyince Pakistan'la anlaşma da suya düştü.

Kaynak: Milli Gazete