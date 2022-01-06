İran'da 250 isimsiz şehit için cenaze törenleri yapıldı

İran'da Hz. Fatımai Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü ile eş zamanlı olarak 250 isimsiz şehit için 25 eyalette cenaze törenleri düzenlendi.

Tahran’da 150 isimsiz şehit için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meclis Başaknı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani'nin yanı sıra askeri komutanlar ve hükümet yetkilileri katıldı.

Ülkenin dört köşesinde düzenlenen törenler çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Reisi, cenaze törenleri ile ilgili yayınladığı mesajda, İran halkına merasimlere gösterdiği yoğun katılımından dolayı takdir etti. Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "Bu katılım, insanların Vilayet-i Fakih'e ve İran'a sadık olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

İran ile Saddam rejimi arasında 1980’de başlayan ve 8 yıl süren savaşta her iki taraftan yaklaşık bir milyon insan hayatını kaybetmişti.