Düşmanın İslam topraklarına sızmasına izin vermeyiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Şehit General Kasım Süleymani'nin Kirman kentindeki mezarının başında bulunarak fatiha okudu.

Tümgeneral Selami, General Kasım Süleymani’nin şehadetinin 2. yıl dönümü münasebetiyle Kirman kentinde düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Şehit General Süleymani’nin İslam ümmetine saygınlık armağan ettiğini ifade eden Tümgeneral Selami, “Şehit Süleymani Mektebi’ini takip etmek ve Velayet-i Fakih’e uymak Müslümanların refahını sağlayabilir ve Batı'nın siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal egemenliğinden özgürlüğe kavuşmasını garanti edebilir.” dedi.

Tümgeneral Selami, “İslam düşmanlarına mesajımız şu; Kasım Süleymani'nin yolunu izleyip, ülkenin saygınlığı, bağımsızlığı ve özgürlüğü ile İslam'ı savunacağız. Düşmanlara ve işbirlikçileri ile ajanlarının İslam topraklarına sızmasına izin vermeyiz.” diye konuştu.

