Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl sonra ilk kez sunucuyla yapılacak

ABD'de 27 Mart'ta düzenlenecek olan 94. Akademi (Oscar) Ödülleri'nin bu yıl bir sunucunun rehberliğinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Son 3 yıldır herhangi bir sunucu olmaksızın, yalnızca ödüllerin ünlü isimlerce teslim edildiği şekilde düzenlenen Oscar Ödülleri törenini bu yıl sunması için Örümcek Adam filminde başrol oynayan Tom Holland'ın düşünüldüğü iddia edildi.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Akademi Ödülleri yönetim komitesi Holland ile sunuculuk için temas kurdu. Holland, aralık ayında verdiği bir röportajda "Benden bunu isterlerse, kesinlikle yapardım. Oldukça eğlenceli olurdu" demişti.

Kaynak: Sputnik