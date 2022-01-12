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12 Oca 2022 13:49

Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl sonra ilk kez sunucuyla yapılacak

Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl sonra ilk kez sunucuyla yapılacak

Dünyada en itibarlı sinema ödülleri arasında yer alan Oscar Ödülleri'nin bu yılki töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez bir sunucuyla birlikte gerçekleştirilecek.

ABD'de 27 Mart'ta düzenlenecek olan 94. Akademi (Oscar) Ödülleri'nin bu yıl bir sunucunun rehberliğinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Son 3 yıldır herhangi bir sunucu olmaksızın, yalnızca ödüllerin ünlü isimlerce teslim edildiği şekilde düzenlenen Oscar Ödülleri törenini bu yıl sunması için Örümcek Adam filminde başrol oynayan Tom Holland'ın düşünüldüğü iddia edildi.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Akademi Ödülleri yönetim komitesi Holland ile sunuculuk için temas kurdu. Holland, aralık ayında verdiği bir röportajda "Benden bunu isterlerse, kesinlikle yapardım. Oldukça eğlenceli olurdu" demişti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1899807
https://tr.mehrnews.com/news/1899807/

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