Bakü'de Şehit General Süleymani için tören yapıldı

Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de Hazreti Fatıma Zehra (s.a) ve General Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü münasebetiyle tören yapıldı.
İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ne bağlı Şehryar Kültürevi'nde gerçekleşen törene İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Azerbaycan'daki temsilcisinin yardımcısı Hüccetülislam Seyyid Mehdi Mirsalam, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyd Abbas Musevi, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Gurbanali Purmercan, Azerbaycanlı din alimi Mircafer Eyübov ve Ehlibeyt aşıkları katıldı.
Törende Şehit General Kasım Sülymani hakkındaki "Benim Tanıdığım Hacı Kasım" isimli kitap tanıtıldı.
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